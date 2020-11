Discours de Nouvel An : Kim Jong-un délivre un message pour la paix, le dialogue et la prospérité

Dans son traditionnel discours de Nouvel An, le Président Kim Jong-un a mis l'accent sur la nécessité de poursuivre l'édification d'une nation "puissante et prospère" en 2018. Alors que l'année 2017 a marqué la pleine accessibilité de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) au rang de puissance nucléaire, dotée d'une force de dissuasion opérationnelle, il a souligné que cette arme avait un caractère défensif et que la RPDC était toujours ouverte à la paix et au dialogue. Si une part importante de son discours a été consacrée au développement économique et social du pays, la partie la plus commentée à l'étranger a concerné son souhait que les Jeux olympiques d'hiver qui se dérouleront à Pyeongchang, en République de Corée (Corée du Sud) du 9 au 25 février 2018, soient un succès, en réitérant son appel au dialogue intercoréen. Ce message a été salué à Séoul, alors que le Président Moon Jae-in avait exprimé la volonté que la trêve olympique ne soit pas marquée par les habituelles manœuvres militaires américano-sud-coréennes.

La dissuasion nucléaire : une réalité qui empêche désormais une attaque américaine



S'il ne s'agit pas de la partie la plus longue du discours du Président Kim Jong-un, elle ouvre son discours de Nouvel An : disposant désormais d'une bombe thermonucléaire (bombe H) et ayant procédé à différents lancements de missile pouvant être les vecteurs de têtes nucléaires en 2017, la RPD de Corée dispose à présent d'une force de dissuasion nucléaire "puissante et fiable", qu' "aucune force ne pourra renverser".



Dans une formule qui rappelle que les déclarations du Président américain Donald Trump (qui n'a pas été nommé) s'attaquaient à lui ad hominem, Kim Jong-un a observé que, désormais, les Etats-Unis ne pouvaient plus "mener une guerre contre moi ou mon pays", et que désormais "tout le territoire américain était à la portée de notre frappe nucléaire" :

Le bouton nucléaire est toujours sur mon bureau, et il s'agit d'une réalité, pas d'une menace.

Plus loin dans son discours, le Président Kim Jong-un, tout en rappelant la portée du principe de dissuasion nucléaire quant à la non-utilisation des armes nucléaires, a souligné que la Corée du Nord était un pays attaché à la paix et constituait une puissance nucléaire responsable, ne fermant ainsi pas la porte au dialogue avec les Etats-Unis dès lors qu'il s'agirait de garantir la paix dans la péninsule coréenne et en Asie du Nord-Est. Selon l'agence de presse nord-coréenne KCNA,

Il a déclaré que la RPDC, en tant que pays aimant la paix et puissance nucléaire responsable, n'utiliserait pas ses armes nucléaires si les forces d'agression hostiles n'empiétaient pas sur notre souveraineté et les intérêts de notre Etat, et ne posaient pas de menace nucléaire contre aucun pays ou région.



Mais il a souligné que nous agirions résolument contre n'importe quel acte menaçant la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne.

Poursuivre le développement économique et social du pays



Comme les années précédentes, la plus grande partie du discours a été consacrée à la construction d'un "pays socialiste puissant" par la poursuite et l'accélération de l'effort de développement économique et d'élévation du niveau de vie de la population, en cohérence avec la stratégie économique quinquennale de développement national (définie en 2016 pour la période 2016-2020, dans la foulée du 7e congrès du Parti du travail de Corée de mai 2016) - et sans faire référence aux sanctions internationales sans précédent qui frappent désormais le pays qui doit donc, plus que jamais, compter sur ses propres forces :



- la première référence dans le domaine économique a porté sur la production d'électricité, rappelant ainsi que la production d'énergie étant l'un des prérequis pour accélérer la croissance économique ;

- l'accent a été mis sur les "innovations" nécessaires dans les secteurs de base que sont la production de charbon et de fer et le transport ferroviaire ;

- de grands projets d'aménagement et/ou de construction ont été désignés comme prioritaires pour l'année 2018 (la zone touristique côtière de Kalma à Wonsan, la rénovation de Samjiyon, la centrale de Tanchon et la seconde phase du projet de voie navigable dans la province de Hwanghae du Sud) ;

- dans le domaine environnemental, une mention particulière a été faite de la reforestation, qui permet notamment d'endiguer les effets des inondations sur les récoltes, alors que la RPD de Corée lutte toujours pour atteindre à nouveau l'autosuffisance alimentaire bien que les terres arables ne couvrent qu'un sixième de son territoire.

Deux événements majeurs en 2018 : la célébration du 70e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée et les Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang



Parmi les événements majeurs qui doivent marquer l'année 2018 ont été mentionnés la commémoration du soixante-dixième anniversaire de la fondation de la RPD de Corée, le 9 septembre 1948, ainsi que les Jeux olympiques d'hiver, au Sud de la péninsule. Cette dernière mention s'inscrit dans le cadre plus général de l'appel à faire "fondre" la glace qui s'est instaurée dans les relations Nord-Sud. De fait, tous les projets intercoréens mis en place pendant la décennie du "rayon de soleil" ont été gelés ou abandonnés depuis le retour au pouvoir des conservateurs à Séoul en 2008, avant que la destitution de la Présidente Park Geun-hye et l'élection du démocrate Moon Jae-in, en mai 2017, n'ouvre de nouvelles perspectives de reprise du dialogue et des échanges Nord-Sud.



Si le résumé de l'intervention du dirigeant nord-coréen sur les sites du pays ne détaillait pas la participation attendue des Nord-Coréens aux Jeux olympiques et paralympiques de Pyeongchang (auxquels se sont qualifiés les patineurs nord-coréens Ryom Tae-ok et Kim Ju-sik), les autorités et les médias de la République de Corée, ayant suivi son intervention télévisée, en ont précisé les modalités :

Les JO d'hiver qui auront lieu en Corée du Sud seront une bonne occasion pour la nation. Nous souhaitons sincèrement que les JO d'hiver connaissent un succès (...) Nous sommes prêts à prendre diverses mesures, notamment envoyer la délégation. A cette fin, les deux Corées peuvent se rencontrer immédiatement.

Le porte-parole de la présidence sud-coréenne (Cheong Wa Dae), Park Soo-hyun, a immédiatement accueilli favorablement cette ouverture :

(Cheong Wa Dae) accueille chaleureusement la proposition de rencontre intercoréenne concernant la participation du Nord aux JO de PyeongChang, soulevant la nécessité d'améliorer les relations des deux Corées (...) Si les Jeux olympiques de PyeongChang sont organisés avec succès, ils contribueront à la paix non seulement sur la péninsule coréenne mais aussi en Asie du Nord-Est et dans le monde.

Yonhap