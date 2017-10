JO de Pyeongchang : qualification des Nord-Coréens Ryom Tae-ok et Kim Ju-sik

Ryom Tae-ok et Kim Ju-sik lors des Jeux asiatiques d'hiver à Sapporo, le 24 février 2017.

C'est sur l'air de "Je ne suis qu'une chanson" de la Québécoise Ginette Reno que Ryom Tae-ok et Kim Ju-sik ont gagné leur qualification aux Jeux de Pyeongchang, en terminant à la sixième place du tournoi Nebelhorn, disputé à Oberstdorf, en Allemagne, le 29 septembre 2017, à l'issue d'une compétition remportée par les Russes Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov.



Leur chorégraphe Julie Marcotte raconte comment elle a été touchée par Ryom Tae-ok, née le 2 février 1999, et Kim Ju-sik, né le 25 septembre 1992, médaillés de bronze aux Jeux asiatiques d'hiver 2017 :