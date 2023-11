Présenté par Pyongyang comme relevant de son droit à l'auto-défense face aux manoeuvres militaires hostiles de ses ennemis, la mise en orbite du satellite militaire a été vivement dénoncée par les Etats-Unis, la République de Corée (Corée du Sud) et le Japon, car utilisant une technologie de missiles balistiques à laquelle les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies interdisent la RPDC de recourir. Le Japon avait été prévenu en amont par la RPDC du prochain lancement d'un satellite, ce qui avait entraîné un bref ordre de mise à l'abri des habitants de la région d'Okinawa lors de l'annonce du lancement. Séoul a annoncé la suspension partielle de l'accord intercoréen de septembre 2018, visant à réduire les tensions le long de la DMZ. L'arrivée au pouvoir à Séoul du conservateur Yoon Seok-yeol, en 2022, avait toutefois déjà entraîné, un rapprochement avec les Etats-Unis (conduisant à l'adoption de la déclaration de Washington) et le Japon, une profonde détérioration des relations Nord-Sud et l'interruption des lignes de communication entre les deux Etats coréens.



Deux précédentes tentatives de mise sur orbite d'un satellite militaire, en mai et en août 2023, avaient échoué, les fusées ayant explosé en vol. Si d'aucuns estiment que l'aide de la Russie aurait été décisive pour le récent lancement, une éventuelle coopération mise en place après la rencontre entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un serait trop récente, comme l'a observé le professeur Jeffrey Lewis du Middlebury Institute, pour expliquer le succès (qui reste d'ailleurs à confirmer par Washington, Séoul et Tokyo) de la mise en orbite, pour la première fois, d'un satellite militaire.



En effet par le passé la RPDC avait déjà mis en orbite des satellites d'observation de la Terre, mais à des fins civiles, en 2012 et 2016, qui auraient ensuite cessé d'émettre. Les éléments alors recueillis par d'autres pays que la RPDC avaient conduit les experts à estimer le matériel basique, compte tenu de la faible résolution des images. Par ailleurs, une surveillance militaire efficace, comparable à celle de ses adversaires, suppose que la RPDC mette en orbite des dizaines de satellites. D'autres lancements sont ainsi attendus.



Dans le contexte de nouvelle guerre froide, il est improbable qu'une nouvelle résolution du Conseil de sécurité des Nations unies renforce les sanctions contre la RPDC, compte tenu des vetos attendus de la Russie et de la Chine. Pyongyang a pris position pour la Russie dans la guerre en Ukraine, étant l'un des rares Etats à reconnaître les républiques séparatistes de Donetsk et de Lougansk, ensuite intégrées à la Russie à la suite de référendums non reconnus par la communauté internationale. De même, Pyongyang a accentué ses critiques contre Taïwan en soutenant la position de Pékin, tandis que le président sud-coréen a également établi un parallèle entre les situations à Taïwan et dans la péninsule coréenne. La Russie et la Chine ont ainsi dénoncé la responsabilité, selon elles, des Etats-Unis dans la montée des tensions autour de la péninsule coréenne pour s'opposer à de nouvelles mesures de sanctions contre la RPDC.



Alors que malheureusement la perspective d'un dialogue vers la paix s'éloigne en Asie du Nord-Est, la nouvelle donne diplomatique a conduit, depuis 2022, à rendre caduque la perspective d'une normalisation des relations entre Washington et Pyongyang dans le cadre d'une dénucléarisation - qui constituaient l'objet des discussions depuis les années 1990, comme l'a observé l'officier et chercheur Rémy Hémez. Ce dernier formule également la proposition de discuter, à court terme, d'une réduction des risques, ce qui permettrait de réamorcer un dialogue et de prévenir la poursuite, de part et d'autre, d'une escalade lourde de risques :