Moscou et Pyongyang renforcent leur coopération économique et technologique

A l'occasion de la visite en République populaire démocratique de Corée (RPDC, Corée du Nord) d'une délégation gouvernementale russe, conduite par Alexandre Kozlov, ministre des ressources naturelles et de l'écologie, Moscou et Pyongyang ont convenu d'un renforcement de leur coopération dans les domaines commercial, économique, scientifique et technologique. Les accord ainsi signés augurent d'une intensification des échanges bilatéraux , alors que plusieurs projets sont au point mort - notamment pour les liaisons ferroviaires et dans le transport du gaz , malgré l'annulation de la plus grande partie de la dette bilatérale en 2012.

Le réchauffement des relations politiques entre Pyongyang et Moscou a précédé le développement attendu des échanges économiques : alors qu'aujourd'hui la Chine est (de loin) le principal partenaire économique et commercial de la RPD de Corée, les Nord-Coréens cherchent à rééquilibrer leurs relations en se rapprochant d'autres pays. Dans ce contexte, les liens avec Moscou sont privilégiés, depuis la visite en Fédération de Russie du président Kim Jong-un en septembre 2023. Les protocoles signés à l'occasion de la visite du ministre russe des ressources naturelles et de l'écologie s'inscrivent d'ailleurs dans la continuité de la rencontre au sommet entre les dirigeants russe et nord-coréen, même si leur contenu n'a pas été divulgué - alors que la RPD de Corée est toujours soumise à un embargo sévère. La visite de Kim Jong-un en Russie l'avait conduit au cosmodrome de Vostotchny et dans des usines d'aviation civile et militaire. Pour leur part, Moscou et Pyongyang démentent la livraison d'armes nord-coréennes à la Russie, comme les en accusent les Etats-Unis et leurs alliés.



Le déplacement dans la péninsule coréenne de la délégation russe a donné lieu à la tenue de la 10e session du comité intergouvernementale RPDC-Russie en matière de commerce, d'économie, de science et de technologie, le 16 novembre 2023 au Palais de la culture du peuple. Il a été convenu de "revitaliser" et d' "étendre" les échanges économiques, scientifiques et technologiques. Alors qu'en 1989, l'URSS représentait plus de la moitié du commerce extérieur nord-coréen, cette part était tombée à seulement 2 % vingt ans plus tard.



Un signe que les échanges économiques pourraient connaître un nouvel essor est la proposition de l'agence d'aviation civile russe (Rosaviatsa), rendue publique le 20 novembre 2023 par le journal Kommersant, de la reprise des vols réguliers entre les deux pays - avec une possible escale à Vladivostok. Une délégation de Rosaviatsa s'est rendue en RPDC pour en discuter avec ses homologues nord-coréens. Si la Corée du Nord avait maintenu des vols réguliers avec Vladivostok jusqu'à la fermeture des frontières dans le contexte de la lutte contre le Covid-19, l'après guerre froide avait conduit à la fin des vols directs entre Moscou et Pyongyang, Pékin devenant alors la destination privilégiée pour rejoindre Pyongyang.



