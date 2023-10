Conférence sur l’art nord-coréen : un autre regard sur la Corée

La soirée a débuté à 19h au 44 rue Volta (Paris 3e). Une quinzaine d’auditeurs ont pris part à l’événement. Paul-Amour Jouanaud a présenté l’exposition, grâce à l’association organisatrice Arirang Europe avec le soutien de l’organisation partenaire AAFC. Afin d’introduire le sujet, deux films ont été montrés : l’interview de M. Choi par la BBC et la présentation de la collection dans un film réalisé par François Bibonne. M. Choi a ensuite présenté son parcours professionnel de chanteur lyrique. C’est grâce à sa pratique artistique qu’il a pu, en tant que Sud-Coréen, se rendre au Nord dès 1990. Là, il eut la chance de rencontrer de nombreux artistes, notamment les meilleurs peintres contemporains.

M. Choi a ensuite présenté une partie conséquente de sa collection. Son talent d’orateur a tenu le public captivé. Chaque peinture était présentée, ainsi que son auteur, avec une brève biographie, notamment les honneurs reçus. C’était une introduction au rôle social des artistes en République populaire et démocratique de Corée. Mais c’était aussi une démonstration du contenu révolutionnaire des œuvres présentées. L’art nord-coréen appartient en majorité au courant du réalisme socialiste. L’intérêt de la collection de M. Choi est aussi de montrer que les artistes ne font pas que de la peinture politique sur commande de l’Etat. Ils sont en réalité libres de choisir leurs sujets et leurs techniques. Cependant, la vente privée demeure interdite : les peintures réalisées sont données par les artistes à l’Etat qui se charge de les vendre. Les bénéfices reviennent intégralement à l’Etat, étant donné que les artistes sont rémunérés tout au long de leur carrière dès la fin de leurs études supérieures d’art.

Enfin, M. Choi a présenté Constructing the Ski Resort (마식령 스키장 & 문수 물놀이장 건설) de Ri Chol Wu et Song Chol Hyok. C’est une très grande toile (200×520 cm). Elle a été réalisée en 2013. La toile s’inscrit dans la tradition des grandes peintures de bataille. Cependant, le sujet ici n’est pas à proprement parler militaire. Deux scènes se juxtaposent : à gauche la construction du parc aquatique de Munsu (à Pyongyang) et à droite la construction de la station de ski de Masikryong (à Wonsan). L’objet de loisirs de ces deux réalisations architecturales tranche avec leur mise en scène. Les acteurs de ces travaux sont les « travailleurs-soldats », ce qui explique la référence à la peinture de guerre. Ces deux centres de loisirs ont un double objectif : développer le tourisme et donner de nouvelles sources de divertissement au peuple.



La soirée s’est achevée par quelques questions. Les auditeurs étaient ravis. Ils demandaient à ce que d’autres événements de ce type aient lieu. N’hésitez pas à passer voir l’exposition avant qu’elle ferme ses portes ce dimanche soir.