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30 septembre 2026 3 30 /09 /septembre /2026 10:01

Le pape Léon XIV demain à Séoul, bientôt à Pyongyang ?

Les prochaines Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) donneront à la République de Corée (RdC, Corée du Sud) une place centrale dans l’Église catholique internationale. Au-delà de l’événement, des responsables sud-coréens espèrent que la venue du pape Léon XIV pourra aussi nourrir les échanges et les perspectives de rapprochement sur la péninsule, alors que la possible visite du pape en République populaire démocratique de Corée (RPDC, Corée du Nord) est une hypothèse régulièrement évoquée au regard du rôle du dialogue religieux comme levier d'ouverture des pays de démocratie populaire.

Le pape Léon XIV (13 octobre 2025)

Le pape Léon XIV (13 octobre 2025)

La visite annoncée du pape Léon XIV en République de Corée s’inscrit dans un rendez-vous déjà fixé : les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ), prévues à Séoul du 3 au 8 août 2027. Le pape a lui-même dit espérer retrouver les jeunes à Séoul, et les préparatifs internationaux sont engagés. L’événement fera revenir les JMJ en Asie pour la première fois depuis Manille, en 1995. 

Cette venue constitue un moment important pour l’Église catholique sud-coréenne, mais son écho pourrait dépasser le cadre religieux. Le président sud-coréen Lee Jae-myung a demandé au pape de se rendre également au nord de la péninsule. L’idée est devenue un sujet de spéculation diplomatique : le cardinal Lazzaro You Heung-sik a déclaré que Léon XIV était prêt à agir pour la paix sur la péninsule, tout en soulignant que la concrétisation d’un déplacement dépendrait des conditions et des positions de Pyongyang. À ce stade, une visite papale en RPD  de Corée reste cependant une hypothèse, distincte du rendez-vous confirmé à Séoul. 

Une Église visible dans la société sud-coréenne

Le catholicisme occupe une place notable dans le paysage religieux sud-coréen, sans être la religion de la majorité. Selon les statistiques de la Conférence des évêques catholiques de Corée, publiées en 2025 sur la base des données de fin 2024, l’Église comptait près de six millions de fidèles inscrits, soit 11,4 % de la population. Ce chiffre décrit les registres ecclésiastiques : il ne signifie pas que tous les inscrits participent régulièrement aux pratiques religieuses. 

Cette présence s’est inscrite dans une histoire particulière. Le catholicisme coréen s’est développé à partir de la circulation d’idées et de textes, puis à travers des communautés locales qui ont contribué à bâtir l’Église. La mémoire des martyrs et des premières générations de croyants reste importante dans la culture catholique du pays. Aujourd’hui, les paroisses, les institutions éducatives et les œuvres sociales participent à la vie quotidienne de nombreuses communautés. Cette implantation donne à l’Église des relais locaux et une capacité de mobilisation qui seront particulièrement visibles pendant les JMJ.

L’événement de 2027 mettra aussi en lumière une société jeune, urbaine et connectée au monde. Des participants venus de nombreux pays se retrouveront à Séoul pour des rencontres, des célébrations et des échanges. La portée sociologique des JMJ tient autant à leur dimension spirituelle qu’à leur capacité à créer des réseaux entre jeunes, associations, institutions religieuses et acteurs publics. Pour la Corée du Sud, accueillir cette rencontre est une manière de se présenter comme un carrefour culturel et religieux en Asie.

Le dialogue interreligieux comme langage diplomatique

Dans une société où coexistent traditions bouddhistes, chrétiennes et courants de pensée issus de différentes histoires, le dialogue interreligieux peut offrir un espace de rencontre qui ne se réduit pas aux relations entre gouvernements. Il met en avant des thèmes accessibles à des interlocuteurs divers : la paix, la dignité humaine, la solidarité, la mémoire et la réconciliation. La visite d’un pape — figure religieuse mais aussi acteur diplomatique international — attire ainsi l’attention sur la capacité des institutions confessionnelles à entretenir des contacts et à soutenir des échanges.

Sur la péninsule coréenne, l’Église catholique du Sud a notamment fait de la réconciliation un thème régulier de prière et de sensibilisation. En janvier 2024, des catholiques de Séoul et de Pyongyang ont prié pour la paix et la réconciliation. Ces gestes ne remplacent pas la diplomatie officielle, mais ils entretiennent un langage commun et une mémoire d’appartenance coréenne partagée. 

Le dialogue religieux peut également servir de canal avec le reste du monde. Le Saint-Siège entretient des relations diplomatiques et des échanges avec de nombreux États (depuis 1963 avec la République de Corée), tandis que les réseaux religieux relient communautés locales, organisations humanitaires et acteurs internationaux. Dans ce cadre, une parole pontificale en faveur de la paix peut contribuer à maintenir la question coréenne présente dans les débats internationaux, sans prétendre résoudre à elle seule les différends politiques.

L'hypothèse de la venue à Pyongyang

La perspective d’un déplacement du pape au Nord suscite naturellement l’attention. La demande formulée par le président Lee donne à cette hypothèse une dimension politique explicite, tandis que les propos du cardinal You signalent une disposition favorable au principe d’une initiative pour la paix. Mais les déclarations publiques ne constituent ni une invitation officielle confirmée, ni un programme de voyage. Le cardinal a également évoqué des conditions pratiques, soulignant que la faisabilité dépendrait de la situation et des choix des parties concernées. 

L’intérêt de cette hypothèse réside dans ce qu’elle révèle : la volonté de certains acteurs de garder ouverte une perspective de contact, même lorsque les relations politiques sont difficiles. Une visite pontificale à Pyongyang serait un geste d’une portée symbolique considérable, mais elle supposerait une préparation et des accords qui ne sont pas acquis.

Par le passé, la RPDC n'avait pas négligé le canal religieux, notamment pour les échanges intercoréens. Ce qui inclut également un dialogue avec le Saint-Siège ; ainsi, l'Association des catholiques de la RPDC avait félicité le pape François après son élection. 

Pour l’heure, Séoul est le rendez-vous concret. En août 2027, les JMJ placeront la jeunesse, la culture et la foi au premier plan, tout en offrant un contexte favorable aux messages de paix. Une éventuelle ouverture vers le Nord rappelle que le dialogue religieux et les échanges humains peuvent compléter les voies diplomatiques, en préservant des espaces de parole et en donnant une forme concrète à l’espoir de rapprochement.

Sources : 

Après le Jubilé des jeunes, le Pape met le cap sur les JMJ de Séoul en 2027 - Vatican News

Après le Jubilé des jeunes, le Pape met le cap sur les JMJ de Séoul en 2027 - Vatican News

Au terme de la grande messe du Jubilé des jeunes, Léon XIV a divulgué les dates du prochain rassemblement qui aura lieu à Séoul, la capitale ...

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2025-08/pape-leon-xiv-jmj-jubile-jeunes-tor-vergata-coree-sud-seoul-2027.html

Pope Leo willing to visit N. Korea for peace on Korean Peninsula, Cardinal You says - The Korea Times

Pope Leo willing to visit N. Korea for peace on Korean Peninsula, Cardinal You says - The Korea Times

Cardinal You Heung-sik said Friday that Pope Leo is willing to visit North Korea in an attempt to bring peace to the Korean Peninsula, yet whether...

https://www.koreatimes.co.kr/lifestyle/others/20260703/pope-leo-willing-to-visit-n-korea-for-peace-on-korean-peninsula-cardinal-you-says

한국 천주교회 통계 2024 발행

한국 천주교회 통계 2024 발행

한국 천주교회 통계 2024 발행

https://pds.catholic.or.kr/pdsm/bbs_view.asp?id=204020&menu=4799&num=1350

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Publié par Association d'amitié franco-coréenne - dans Société Relations internationales de la Corée Relations intercoréennes
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