Un Donald Trump séducteur en visite en Corée du Sud

Le Président américain Donald Trump n'est pas aimé de l'immense majorité des Sud-Coréens, qui s'inquiètent - y compris dans les rangs des services secrets - d'être les premières victimes d'un conflit que pourrait déclencher l'imprévisible chef d'Etat américain. Par ailleurs, il avait inutilement moqué son homologue sud-coréen en affirmant, cet été, qu'il était inutile de rechercher l'apaisement avec la République populaire démocratique de Corée (RPDC, Corée du Nord). Sans doute faut-il voir dans sa volonté de réconquérir les coeurs sud-coréens la raison principale du ton nettement plus conciliant adopté par le Président Donald Trump, soucieux de séduire un allié de premier plan dans son bras-de-fer avec la Corée du Nord, au premier jour de sa visite des 7 et 8 novembre 2017 en République du Corée (Corée du Sud).

C'est aux cris de "Nous sommes contre la guerre !" et "Il faut négocier la paix !" que les progressistes sud-coréens ont défilé à Séoul le 5 novembre 2017, deux jours avant le début de la visite de Donald Trump dans leur pays. Moins nombreux, les conservateurs ont pour leur part manifesté pour afficher leur soutien à la politique américaine et à l'alliance Séoul-Washington.



Mais le 7 novembre 2017 le président américain ne s'était pas laissé aller à l'une de ses formules à l'emporte-pièce qui font les choux gras des commentateurs de son compte Twitter. Au contraire, l'heure était à l'apaisement et à la célébration de l'unité entre les Etats-Unis et la Corée du Sud qui aurait, selon Washington et Séoul, fait plier Pyongyang...



Séducteur, Donald Trump a donc dit ce que les Sud-Coréens attendaient d'entendre : qu'il serait souhaitable de revenir à une solution négociée, en affirmant également - lors de sa visite à Camp Humphreys : "On trouve toujours une solution, il faut qu'on trouve une solution". Il a également réaffirmé l'engagement de défense des Américains envers les Sud-Coréens. Enfin, alors que l'accord de libre-échange est en cours de renégociation, le Président américain s'est dit confiant que les discussions aboutissent à un accord équitable - sans préciser ce que restait le contenu d'un tel accord. Dans ce contexte, le Président Moon Jae-in a pu réaffirmer publiquement son souhait d'empêcher une nouvelle guerre de Corée sans apparaître en porte-à-faux avec un Donald Trump naguère ouvertement va-t-en-guerre.