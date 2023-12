Alimentation des enfants en Corée du Nord : des besoins urgents

Alors que la République populaire démocratique de Corée (RPDC, Corée du Nord) lutte toujours pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, de longue date l'Association d'amitié franco-coréenne (AAFC) a fait du soutien aux populations nord-coréennes les plus vulnérables l'un des axes prioritaires de sa politique de solidarité - les carences alimentaires étant plus particulièrement préjudiciables aux enfants.



Le Pyongyang Times observe que l'approvisionnement en besoins alimentaires quotidiens constitue l'un des axes prioritaires de la politique nord-coréenne de l'enfance : "pour la construction du socialisme et du communisme", il convient de "bien nourrir" les enfants, et "le travail en faveur des générations montantes ne doit en aucun cas être retardé ou interrompu". La tonalité de l'article - mettant plus l'accent sur les besoins que les réalisations - peut s'interpréter comme un indice des difficultés rencontrées pour atteindre pleinement cet objectif.



Alors que la fermeture du pays dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 a entraîné le départ des travailleurs humanitaires étrangers, la réouverture des frontières permet d'envisager leur retour et la reprise des programmes de coopération. Aujourd'hui comme hier, l'AAFC entend pleinement y contribuer.



Sources :