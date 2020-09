Exercices contre exercices

Entre le 25 juillet et le 10 août 2019, la République populaire démocratique de Corée (RPDC, Corée du Nord) a procédé à cinq reprises à des essais de missiles à courte portée et de lance-roquettes multiples. Cette accélération des exercices militaires nord-coréens visait à répondre à la reprise, à partir du 5 août, des exercices militaires menés par les armées sud-coréenne et américaine, contraires, selon la RPDC, à l'esprit des déclarations signées lors des sommets inter-coréens d' avril et septembre 2018 et du sommet RPDC-Etats-Unis de juin 2018 .

La RPDC a annoncé avoir procédé à l'essai de missiles à courte portée les 25 juillet, 6 août et 10 août 2019, et à l'essai de lance-roquettes multiples les 31 juillet et 2 août 2019. Ces tirs, tous effectués en direction de la mer de l'Est (mer du Japon) ont été confirmés par les armées de la Corée du Sud et des Etats-Unis, le Comité des chefs d'état-major interarmées (JCS) sud-coréen estimant toutefois que les essais des 31 juillet et 2 août concernaient aussi des missiles balistiques à courte portée.

L'agence officielle nord-coréenne KCNA a rapporté que les essais des 25 juillet, 31 juillet, 2 août, 10 août étaient supervisés par le dirigeant de la RPDC Kim Jong-un, lequel, selon l'agence, « a souligné que nous ne pouvons que développer sans cesse des systèmes d'armes hyperpuissants pour éliminer les menaces éventuelles et directes à la sécurité de notre pays qui existent au Sud ». En décrivant le déploiement par Séoul de nouvelles armes et l'organisation d'exercices militaires comme un « acte suicidaire », le dirigeant nord-coréen a exhorté le président sud-coréen Moon Jae-in à « revenir à la position correcte d'avril et septembre de l'année dernière » lorsque les Corée du Nord et du Sud ont tenu des sommets.

Ces essais étaient destinés à envoyer un « avertissement solennel » aux « forces militaires bellicistes sud-coréennes » qui sont en train de déployer des « armes offensives ultramodernes en Corée du Sud » et cherchent à « organiser un exercice militaire en défiant les mises en garde répétées » de la RPDC, a aussi dit KCNA en référence à l'acquisition d'avions de combat furtifs F-35 par la Corée du Sud et à l'organisation d'exercices militaires par les armées sud-coréenne et américaine, que la RPDC considère dirigés contre elle.

L'exercice militaire américano-sud-coréen qui a débuté le 5 août 2019 a été décrit par l'armée sud-coréenne comme un « entraînement du personnel pour la gestion de crises » constituant une séance préliminaire d'un exercice de poste de commandement ayant, lui, commencé le 11 août.

Cet exercice vise à tester la capacité opérationnelle initiale de la Corée du Sud qui prévoit de reprendre contrôle opérationnel de ses forces en temps de guerre, actuellement entre les mains des Etats-Unis (la Corée du Sud a repris le contrôle opérationnel de ses forces en temps de paix en 1994).

La Corée du Sud et les Etats-Unis sont restés très discrets quant à leurs manœuvres conjointes : ils n'ont pas annoncé officiellement le lancement des exercices, ni dévoilé de détails tels que leur nom et leur durée (l'agence de presse sud-coréenne Yonhap a évoqué une durée de trois semaines). Mais cette discrétion n'a pas calmé la colère de la Corée du Nord qui, parallèlement à la poursuite de ses essais, a, dans un communiqué de son ministère des Affaires étrangères publié le 6 août, qualifié les manœuvres américano-sud-coréennes de violation des accords de paix et averti que la RPDC pourrait rechercher une « nouvelle voie » si de telles actions hostiles se poursuivaient.

Critiquant une nouvelle fois Séoul et Washington à propos de l'introduction en Corée du Sud d'armes telles que les chasseurs furtifs, le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a déclaré qu'une telle mesure montre que les deux pays « n'ont pas du tout la volonté politique de mettre en œuvre les déclarations conjointes », dans lesquelles ils se sont engagés à améliorer les relations Etats-Unis-Corée du Nord et les relations intercoréennes.

« Nous maintenons notre position de résoudre les problèmes par le dialogue. Mais la dynamique du dialogue sera inefficace tant que les mouvements militaires hostiles se poursuivront », a aussi déclaré le ministère nord-coréen des Affaires étrangères dans son communiqué du 6 août.