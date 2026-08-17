Manoeuvres ou dialogue ?

Le 15 août, chacun des deux Etats coréens a célébré la libération du pays de la colonisation japonaise, en 1945. A cette occasion, le président sud-coréen Lee Jae-myung a appelé la République populaire démocratique de Corée (RPDC, Corée du Nord) à la reprise du dialogue en vue de conclure un traité de paix qui mettrait officiellement fin à la guerre de Corée (1950-1953) et créerait un régime de paix durable sur le sol de la péninsule coréenne. Pyongyang n'avait pas immédiatement réagi à cette proposition de la République de Corée (RdC, Corée du Sud).



Il est vrai que les manoeuvres militaires conjointes entre Séoul et Washington ne créent pas un climat propice. En prévision de l'exercice UFS, Pyongyang avait une nouvelle fois procédé, le 12 août 2026, à un tir de missile balistique.



L'annonce surprise de Donald Trump sur le réseau Truth Social de réduire l'ampleur des exercices UFS, juste avant leur lancement, s'inscrit également dans sa volonté constante de renouer les échanges avec la RPDC, basée sur la qualité de sa relation personnelle avec Kim Jong-un. Il a dénoncé des exercices "non seulement coûteux", mais envoyant surtout "un signal totalement inapproprié et hostile" à la RPDC, alors que selon lui la RPDC a eu une attitude "non menaçante" et "respectueuse" depuis son retour à la Maison Blanche, en janvier 2025.



Le ministère de la Défense de la RdC a affirmé que les exercices, impliquant 18 000 soldats sud-coréens, avaient commencé comme prévu, tandis que Séoul et Washington maintenaient une "coordination étroite" pour leur défense. L'appel à un "dialogue constructif" avec Pyongyang lancé par le président américain a aussi été salué par les autorités sud-coréennes.



Si les exercices militaires conjoints américano-sud-coréens sont présentés comme réguliers, voire routiniers, ils ont en fait été suspendus à plusieurs reprises, notamment après le premier sommet américano-nord-coréen à Singapour en juin 2018, et leur ampleur a beaucoup varié. Avant de réagir, la RPDC va probablement observer si les manoeuvres entre Washington et Séoul sont moins importantes cette année. A défaut, Donald Trump pourrait tenter de ne pas rééditer les exercices conjoints du printemps - appelés Freedom Shield - aujourd'hui envisagés en mars 2027.



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