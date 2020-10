Relations inter-coréennes : l'ouverture d'une nouvelle ère

Au deuxième jour de la visite du Président Moon Jae-in au Nord de la Corée, le 19 septembre 2018, de multiples accords et promesses témoignent d'une volonté résolue d'aller de l'avant dans les relations Nord-Sud et pour garantir la paix sur la péninsule coréenne. Le Président Kim Jong-un avait déjà signifié toute l'importance qu'il accorde à la visite du chef d'Etat sud-coréen en l'accueillant personnellement à l'aéroport puis en le recevant au siège du Comité central du Parti du travail de Corée. L'Association d'amitié franco-coréenne passe en revue les échanges extrêmement riches intervenus entre Nord et Sud-Coréens, qui attestent de l'ouverture d'une nouvelle ère sur le chemin de la réunification - après les graves reculs enregistrés pendant la décennie perdue pour la réunification (2008-2017) au cours des présidences Lee Myung-bak et Park Geun-hye.

De nouveaux engagements de Pyongyang sur la voie de la dénucléarisation, pour peu que les Etats-Unis jouent le jeu des garanties de sécurité



C'était le sujet le plus scruté par les médias occidentaux : la République de Corée (RC) allait-elle discuter avec la République populaire démocratique de Corée (RPDC) de nouvelles mesures sur la voie de la dénucléarisation, alors que le dialogue entre Washington et Pyongyang est actuellement au point mort (fin août 2018, le Président Donald Trump avait annulé en dernière minute la visite à Pyongyang du secrétaire d'Etat Mike Pompeo) ? Auparavant, le Président Kim Jong-un avait proposé une nouvelle rencontre au président américain, après le sommet du 12 juin à Singapour.



Lors d'une conférence de presse retransmise en direct à Séoul, le Président Moon Jae-in a fait savoir l'engagement des autorités nord-coréennes de franchir de nouvelles étapes sur la voie de la dénucléarisation, en particulier la fermeture définitive de son principal site de test de moteurs de missile :

Le Nord a convenu de fermer définitivement son site de tests de moteurs de missile de Tongchang-ri et son pas de tir en présence d'experts de pays concernés.

De même, la RPDC a envisagé la fermeture définitive de son site d'essais nucléaires de Yongbyon.



Ces engagements nord-coréens sont toutefois subordonnés à la prise de mesures correspondantes par les Etats-Unis, qui tardent jusqu'à présent tant à lever tout ou partie des sanctions prises contre la RPDC qu'à préciser le contenu des garanties de sécurité et de non-agression qu'ils apporteraient à la RPDC en contrepartie de sa dénucléarisation.



Les propositions nord-coréennes ont été saluées par le président américain Donald Trump dans un tweet et un sommet entre Washington et Séoul entre les Présidents Moon et Trump aura lieu le 24 septembre 2018, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Le Président Moon Jae-in informera alors plus en détail son homologue américain des intentions nord-coréennes.

Des mesures conjointes pour assurer la sécurité et réduire les tensions



Un des volants les plus ambitieux du sommet, complétant très significativement les objectifs fixés dans la déclaration de Panmunjom du 27 avril 2018, a été l'accord signé à Pyongyang, le 19 septembre 2018, au niveau des ministres de la Défense de la RC et de la RPDC :



- création de zones tampons, sur terre, sur mer (parallèlement à la réaffirmation de l'objectif de mettre en place une zone de pêche commune) et dans les airs (avec des dérogations pour la lutte contre les feux de forêts ou les transports de patients) - afin d'abaisser les tensions et éviter les affrontements accidentels, qui n'ont, selon l'AAFC, que trop souvent endeuillé les relations Nord-Sud ;

- suspension des exercices militaires près de la ligne de démarcation militaire, à compter du 1er novembre 2018 ;

- retrait de postes de garde à la frontière (à commencer par 11 postes de garde par le Nord et 11 postes de garde par le Sud d'ici la fin de l'année 2018) ;

- mesures en vue du désarmement de la zone conjointe de sécurité (acronyme anglais : JSA) ;

- mesures pour l'utilisation conjointe de l'estuaire du fleuve Han ;

- mise en place d'un programme de recherche des restes de soldats se trouvant dans la zone démilitarisée (DMZ).



Une commission militaire conjointe sera établie pour assurer le suivi de l'accord.