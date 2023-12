Il y a 45 ans, Cha Bum-geun rejoignait la Bundesliga

Alors qu'il effectuait ses débuts de footballeur au sein de l'équipe de la Force Aérienne de Séoul, il quitte en 1978 sa terre natale pour l'Allemagne fédérale. Ambition démesurée mais qui se révèlera tout compte fait payante. Sans impressionner avec son mètre 79 et ses 78 kg, Cha se révèle un attaquant puissant, volontaire et efficace à défaut d'être élégant. Et c'est avec ses qualités qu'il va s'imposer car quand l'Eintracht Francfort recrute Cha Bum-Kun à la fin des années 1970, la Corée du Sud ne représente aucun enjeu économique et le joueur n'a jamais eu l'occasion de se montrer en Coupe du Monde. C'est à l'Eintracht de Francfort qu'il va totalement s'épanouir. Non seulement il remporte la coupe de l'UEFA en 1980, mais de surcroit il est élu meilleur joueur étranger de la Bundesliga.