Conseil de sécurité : qui a condamné le lancement d'un ICBM par la Corée du Nord ?

Le communiqué conjoint a été signé par dix pays : trois membres permanents du CSNU (les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni), cinq membres actuels du CSNU (l'Albanie, l'Equateur, le Japon, Malte et la Suisse) et deux pays qui siégeront au CSNU pour la période 2024-2025 (la République de Corée - Corée du Sud - et la Slovénie). En revanche, près de la moitié des membres actuels du CSNU (soit sept sur quinze) n'ont pas signé ce communiqué : il s'agit, outre les deux membres permanents que sont la Chine et la Russie, du Brésil, des Emirats arabes unis, du Gabon, du Ghana et du Mozambique. Par ailleurs, trois des cinq futurs membres du CSNU en 2024-2025 ne sont pas non plus signataires : l'Algérie, le Guyana et le Sierra Leone.



Même si ne pas être signataire du communiqué conjoint ne peut pas s'interpréter comme une opposition, les pays occidentaux n'ont en tout cas pas rallié à leur cause - peut-être faute de temps - les pays en développement à l'exception notable de l'Equateur, siégeant ou appelé à siéger au CSNU. Le fait que le communiqué ait été diffusé en amont de la réunion du CSNU, et surtout que sa tonalité mette exclusivement en cause la RPDC en incluant des sujets non stratégiques, relevant des droits de l'homme, n'a certainement pas favorisé l'obtention d'un consensus. De fait, les Etats-Unis et leurs alliés ont surtout semblé soucieux d'afficher une prise de position, ce qui ne va pas dans le sens d'un retour à la table des négociations sur les sujets sécuritaires, les seuls pour lesquels il est raisonnable d'espérer renouer un dialogue avec Pyongyang dans un cadre multilatéral.



La césure entre l'Occident et les pays non alignés ne se limite donc pas aux conflits en Ukraine et en Palestine. Elle porte aussi désormais sur la question coréenne, qui faisait pourtant l'objet d'un consensus au sein du CSNU jusqu'en 2017, favorisant ainsi la poursuite d'une escalade dangereuse pour la paix et la stabilité mondiales.



