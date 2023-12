La Corée du Nord a lancé un nouveau missile intercontinental

Comme en juillet 2023, le missile lancé par la RPDC est de la classe Hwasong-18 et il est susceptible d'atteindre les Etats-Unis en pouvant parcourir 15 000 km. Selon l'agence officielle nord-coréenne KCNA, il a atteint une altitude maximale de 6 518,2 km et a parcouru 1 002,3 km avant de s'abîmer en mer de Corée orientale (mer du Japon).



Les attitudes des différents protagonistes sont également habituelles : alors que la RPDC souligne - longuement - qu'il s'agit selon elle d'une mesure d'auto-défense face aux manoeuvres hostiles, visant à un changement de régime, des Etats-Unis et de leurs alliés (notamment le déploiement du sous-marin nucléaire Missouri), ces derniers insistent au contraire sur ce qu'ils qualifient de dangereuses provocations de Pyongyang, tout en exhortant la RPDC à se conformer aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies qui lui interdisent de procéder à de tels tirs. Mais le soutien russe et chinois à Pyongyang rend totalement improbable l'adoption d'une nouvelle résolution. Tout au plus peut-on observer que les positions se figent et se raidissent : la dépêche de KCNA fustige les "gangsters militaires" de la République de Corée (Corée du Sud), tandis que la diplomatie chinoise a exprimé, au plus haut niveau, un soutien désormais sans ambiguïté à l'allié nord-coréen dans un environnement international traversé par des "turbulences". Dans un contexte de nouvelle guerre froide, Pyongyang renforce ses capacités de dissuasion nucléaire.



Partisane constante de la paix en Corée et partout dans le monde, l'Association d'amitié franco-coréenne plaide une nouvelle fois pour le rétablissement du dialogue : il n'y pas de fatalité à l'escalade des tensions, lourde de menaces de guerre, si l'on veut éviter qu'un nouveau conflit meurtrier endeuille la Corée, dont les habitants ont déjà payé, il y a 70 ans, un trop lourd tribut aux affrontements entre grandes puissances.



