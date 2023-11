Naraé Kim, pâtissière 2024 du Gault & Millau

Inspirée par la nature et les saisons, dans la recherche de l’essence, de l’histoire et d’un certain réalisme, la pâtisserie de Narae Kim promeut une mise en lumière technique et gourmande des produits bruts et sains. Avec originalité, une véritable subtilité dans les goûts, et beaucoup de rondeur, la pâtissière s’attache à sublimer les sensations du nez et du palais car les arômes sont fondamentaux dans la construction de ses desserts.



Soignant toujours le visuel avec douceur, pour un style aussi féminin que délicat, celle qui admire les arts et les artisans d’art articule son travail autour de la minéralité et du respect des corps, faisant ainsi briller haut l’étendard de la pâtisserie moderne.