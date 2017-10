Le représentant permanent de la RPD de Corée auprès des Nations unies envoie une lettre au président du Conseil de sécurité

Les exercices militaires conjoints conduits par les Etats-Unis les uns après les autres tout au long de l'année dans la péninsule coréenne constituent clairement des exercices agressifs de guerre par leur nature et leur ampleur.

Sont impliqués dans les exercices navals les forces de frappe du porte-avions nucléaire Ronald Reagan, trois sous-marins nucléaires dont le Michigan, des destroyers Aegis et plus de quarante autres navires de guerre et chasseurs de tous les types.

Cet entraînement naval a encore aggravé les tensions dans la péninsule coréenne en débutant après la plus féroce déclaration de guerre de l'histoire de la part du chef de l'exécutif des Etats-Unis ayant appelé à la 'destruction totale' de la RPDC.

Il ne peut pas être ignoré le fait que les Etats-Unis, ne se contentant pas des exercices militaires conjoints dans la péninsule coréenne, font beaucoup de vacarme pour une pression militaire contre la RPDC au niveau mondial tout en dissimulant de moins en moins leur tentative d'introduire dans la péninsule l'OTAN et d'autres forces armées de leurs alliés en cas d'urgence.

Les exercices militaires conjoints de grande ampleur, que les Etats-Unis ont entamés contre la RPDC pendant la période de la Guerre froide, sont organisés plusieurs fois par an avec la mobilisation de davantage de moyens nucléaires stratégiques sur une plus grande échelle et de nature plus agressive après la période de la Guerre froide. En tant que tel, ils constituent une menace évidente pour la paix et la sécurité internationales.

Suivant ce constat, la RPDC, conformément aux articles 34 et 35 de la Charte des Nations unies, demande au Conseil de sécurité des Nations unies de porter immédiatement les exercices militaires conjoints des Etats-Unis à l'ordre du jour de ses discussions.

Aucun autre pays du monde que la RPDC n'a été autant sujet à une menace nucléaire aussi extrême et directe de la part des Etats-Unis depuis si longtemps, ni vu à ses portes de tels exercices de guerre nucléaire, lesquels sont les plus dangereux et les plus féroces par leur ampleur, leur style, leur but et leur nature.

Le Conseil de sécurité des Nations unies, en conformité avec son mandat, doit accepter notre requête pour assurer la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne, et ainsi éliminer les racines de l'aggravation des tensions et de la guerre dans la péninsule coréenne et faire une contribution pratique à la promotion de la paix et de la sécurité internationales.

Si le Conseil de sécurité des Nations unies devaient ignorer une nouvelle fois la juste et régulière requête de la RPDC il ne ferait que révéler encore plus clairement que le Conseil de sécurité est maintenant devenu un instrument politique au service d'une seule puissance en renonçant à sa mission et en tournant le dos à la confiance de la communauté internationale.