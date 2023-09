Ligue de diamant : Woo Sang-hyeok décroche l'or en saut en hauteur

Lors des finales de la Ligue de diamant 2023, compétition d'athlétisme organisée par la World Athletics depuis 2010 (et ayant remplacé la Golden League), le Sud-Coréen Woo Sang-hyeok a remporté la médaille d'or en saut en hauteur. L'athlète a réalisé une performance de 2,35 m dans le stade Hayward Field à Eugene (Oregon), le 16 septembre 2023, égalisant le record national qu'il lui avait-même établi aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 (qu'il avait terminés à la 4 e place) et aux championnats du monde déjà à Eugene en 2022 (décrochant alors la médaille d'argent).

Né en 1996, Woo Sang-hyeok, double champion d'Asie (en 2017 et 2023) et champion du monde en salle en 2022, reconnaît qu'il faut parfois de la chance, et pas seulement un entraînement acharné, pour atteindre la plus haute marche du podium :