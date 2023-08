70 ans après l'armistice, l'impératif de la paix en Corée

Lors de la réunion qui s'est tenue à la Bourse du travail, et à laquelle ont participé des représentants de l'AAFC, du Mouvement de la paix, de l'organisation Corea21, de Pugwash, ainsi que de l'Association républicaine des anciens combattants (ARAC), les intervenants ont rappelé comment les tensions de la période 1945-1950 avaient conduit à l'affrontement généralisé de la guerre de Corée - une guerre qui n'a jamais pris fin, en l'absence - encore ce jour - de traité de paix depuis la signature de l'accord d'armistice en 1953. Le contexte actuel de tensions est lourd de menaces pour la paix : pour empêcher que n'éclate une seconde guerre de Corée, il est impératif de sensibiliser l'opinion publique à l'urgence d'un retour aux négociations entre toutes les parties concernées.



C'est cette exigence d'un traité de paix qui a également guidé les organisateurs de la manifestation qui s'est tenue place de la République, le jour anniversaire de l'armistice, le 27 juillet 1953, à l'initiative de l'AAFC.



Malgré la pluie, les participants étaient heureux de se retrouver sur la voie publique pour distribuer des tracts, discuter et échanger sur l'actualité de la péninsule coréenne - où la tension monte de jour en jour, à la veille de nouveaux exercices militaires conjoints américano-sud-coréens, engendrant un climat de tension avec la Corée du Nord. Les passants ont été encouragés à mieux connaître la réalité de la péninsule coréenne pour favoriser le dialogue et le paix. Des contacts ont également été établis avec le public.