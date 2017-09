Corée : pour sortir de l'impasse, progresser vers l'interdiction des armes nucléaires

Un seul pays doté de l'arme nucléaire, la République populaire démocratique de Corée (RPDC, Corée du Nord), avait voté pour la résolution L. 41. Le vote de la délégation nord-coréenne était cohérent avec sa position de principe pour un monde sans armes nucléaires : la RPDC a développé sous la contrainte ses armes nucléaires comme un outil de dissuasion pour ne pas subir le sort de pays comme l'Irak et la Libye, alors que l'administration Trump laisse sous-entendre que les Etats-Unis pourraient bien, en revanche, utiliser à nouveau des armes nucléaires contre la Corée du Nord - comme ils l'ont déjà fait en 1945 en bombardant et tuant à Hiroshima et Nagasaki.



Sans surprise, les Etats-Unis et leurs alliés (Corée du Sud, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, Australie, Israël...) ont voté contre la résolution L. 41, de même que la Russie, tandis que la Chine, l'Inde et le Pakistan se sont abstenus.



Si les Etats-Unis et leurs alliés multiplient les sanctions contre la RPD de Corée, c'est bien pour conserver le monopole de l'arme nucléaire, inquiets à l'idée que des Etats qui ne soient pas leurs clients se dotent de cette arme en suivant l'exemple de la RPD de Corée. Une telle conception des relations internationales nie la souveraineté des Etats, qui est pourtant officiellement la base du droit international.



La seule issue à la crise en cours sur le nucléaire nord-coréen consiste donc à ce que les Etats-Unis cessent de menacer la RPD de Corée avec des armes nucléaires (en apportant par ailleurs des garanties de sécurité à la Corée du Nord) et s'engagent eux aussi sincèrement, comme la France et le Royaume-Uni, vers une interdiction complète des armes nucléaires dont ils restent les principaux détenteurs (si l'on juge par les critères du nombre d'essais et de têtes nucléaires). Ce processus sera long, exigeant des concessions de toutes les parties (et pas seulement de la Corée du Nord), mais en tout état de cause ils ne peuvent pas demander aux autres ce qu'ils refusent d'accomplir eux-mêmes. Dans ce seul contexte, il serait raisonnable pour Pyongyang d'abandonner également ses armes nucléaires, qui sont aujourd'hui son assurance-vie face aux menaces extérieures.