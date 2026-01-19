La magie, un art du spectacle à part entière en Corée du Nord

Parmi les expériences qui les ont le plus marqués, les visiteurs de la République populaire démocratique de Corée (RPDC, Corée du Nord) citent souvent les spectacles de magie - où figure en bonne place la grande illusion. A l'origine simple composante des arts du cirque , la magie est devenue une discipline à part entière des arts du spectacle (appelés kyoye), dont la forme la plus connue est la gymnastique de masse ( plus grand spectacle vivant au monde selon le livre Guinness des records). L'industrie de la magie reçoit un important soutien des pouvoirs publics et bénéficie d'un fort engouement populaire à la faveur de sa diffusion dans les médias. Les récompenses internationales glanées témoignent aussi qu'il s'agit d'un des arts du spectacle au plus grand potentiel en RPD de Corée.

C'est sous l'impulsion de Kim Jong-il que le développement de la magie prend un tournant décisif au début des années 1970, avec une formation alors dispensée dans le cadre des arts du cirque - l'école du cirque de Pyongyang ayant par ailleurs été fondée en 1975. Le cursus, très exigeant, dure neuf ans, et comporte les tours de magie - les cartes, le jeu de piano sans que les mains ne touchent le clavier, ou encore la disparition et la lévitation de personnes et d'objets.



Une figure - ou plutôt une famille - est particulièrement éminente dans les spectacles de magie. Kim Thaek-song, qui a commencé à se produire au cirque de Pyongyang en 1969, est réputé avoir développé 200 tours. Artiste du peuple, il s'est distingué lors de festivals internationaux, notamment à Karlovy Vary (République tchèque) et à Vienne. Il a ensuite dispensé des cours à l'école du cirque de Pyongyang. Président fondateur de l'Association des magiciens de Corée en 2001, qui a rejoint la Fédération internationale des sociétés magiques en 2012, il a transmis le flambeau à ses fils, Kim Chol et Kim Gwang-chol, et ses petits-fils, Kim Ju-song et Kim Gwang-song, devenus, à leur tour, des magiciens de renom. Kim Ju-song et Kim Gwang-song ont introduit des moyens techniques toujours plus sophistiqués dans leurs tours. Depuis 2002, un théâtre à Pyongyang est exclusivement dédié à la magie.



En 2011, devant 100 000 spectateurs réunis dans le stade du Premier mai, le plus grand au monde, la RPDC a organisé un des spectacles de magie majeurs de son histoire, d'une durée de 45 minutes, dans lequel on a vu un bus en lévitation sortir d'une boîte envoyée sur scène à travers un cercle de feu. La magie en Corée du Nord fait non seulement disparaître un bus et ses passagers, mais aussi un éléphant, dans des tours littéralement énormes.



Elle constitue également un vecteur du soft power nord-coréen. Des prestidigitateurs étrangers se produisent en RPDC lors de festivals, à l'instar du Singapourien Wee Kien Meng (alias "Mr Bottle") au Festival de printemps en avril 2018.



La magie est aussi une carte diplomatique dans le jeu de Pyongyang. Lors du sommet intercoréen d'avril 2018, Kim Gwang-chol, le fils de Kim Thaek-song, avait donné un spectacle de magie. Les participants avaient pu voir un billet de 50 000 won sud-coréens se transformer en un billet américain de 100 dollars, avec le général Kim Yong-chol, alors président du département du Front uni, dans le rôle d'assistant. Pour sa part, le magicien Sud-Coréen Choi Hyun-woo avait donné un numéro de mentalisme.

En 1995, deux diplomates nord-coréens se sont rendus à Las Vegas pour rencontrer David Copperfield avec l'objectif qu'il se produise en RPDC, dans un contexte de réchauffement des relations avec les Etats-Unis. Les équipes de David Copperfield avaient d'ailleurs fait une visite préparatoire à Pyongyang. Mais le brutal coup d'arrêt au dialogue américano-nord-coréen après l'élection de George W. Bush et les attentats du 11 septembre mettra fin aux espoirs de voir David Copperfield donner un spectacle à Pyongyang.



