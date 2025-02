Le combat de Pyo Ye-rim

En octobre 2023 était retrouvé le corps sans vie de Pyo Ye-rim, près de Busan, où elle habitait. Défendant ardemment la lutte contre le harcèlement scolaire, après avoir été elle-même victime de harcèlement sur les bancs de l'école pendant douze ans, Pyo Ye-rim s'est suicidée après avoir été victime d'un nouvel harcèlement - cette fois en ligne - dix ans plus tard. La jeune femme militait pour l'abandon de la prescription pour les faits de violence scolaire ; elle demandait également que la loi sur la diffamation soit modifiée pour mieux protéger les victimes. Noh Yoon-ho, avocat spécialisé dans les violences scolaires, lui a rendu hommage en soulignant que, désormais, les victimes de harcèlement savent qu'elles ne doivent plus souffrir en silence. le hashtag #balancetonharceleur a traduit cette prise de conscience.



Le documentaire de ARTE souligne que, en 2023, 60 000 élèves sud-coréens ont été victimes de harcèlement scolaire, soit un doublement en cinq ans, conduisant souvent au suicide des élèves livrés à eux-mêmes, le suicide étant la première cause de décès chez les jeunes Coréens depuis 2007.



C'est en 2004, à la suite de plusieurs suicides d'adolescents victimes de harcèlement, qu'a été adoptée la loi pour prévenir les violences scolaires, qui semble aujourd'hui dépassée. La série The Glory sur Netflix a fortement incité le gouvernement sud-coréen à renforcer la lutte contre le harcèlement scolaire, avec l'idée que l'élève harceleur aurait comme un casier judiciaire et que les faits commis seraient sanctionnés pour l'entrée à l'université à compter de 2026.



Le documentaire de ARTE est à voir à l'adresse suivante :