"Obtenir l'unité nationale sous forme de confédération"

La forme de la confédération est la voie rationnelle, juste et équitable pour la réunification, car elle s'oppose à la poursuite de la prépondérance et des intérêts d'une seule partie et ne porte préjudice à personne. Elle contribuera également à dissiper le danger de guerre qui pèse en permanence sur la péninsule coréenne et à assurer la paix et la sécurité dans le monde.