Lettre ouverte au président du Groupe des 77 pour que cesse l’utilisation abusive des symboles des Nations Unies en Corée

une clause allant dans ce sens soit incluse dans la déclaration ministérielle du G77 de 2023 : Les Ministres ont convenu que l'utilisation du drapeau et du logo des Nations Unies par le Commandement militaire des États-Unis en République de Corée (US Forces in Korea; USFK) est inapproprié. Cela donne l'impression que les Nations Unies sont impliquées dans, et soutiennent, les exercices militaires des États-Unis dans et autour de la p éninsule coréenne, lesquels sont perçu s par la République populaire démocratique de Corée (RPDC) et la République populaire de Chine (RPC) comme provocat eurs et mena çant la paix et la stabilité. De plus, l'utilisation du drapeau et du logo par une unité militaire des États-Unis d’Amérique n'est pas conforme au Code du drapeau des Nations Unies. En conséquence, une résolution devrait être présentée à l'Assemblée générale des Nations Unies recommandant que soit retirée l’autorisation d’utiliser le drapeau et le logo de l'ONU accordée à l’USFK , opérant sous l’auto-désignation de « Commandement des Nations Unies » (UNC) même s'il ne s'agit pas d'une entité des Nations Unies.