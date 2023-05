Quand Roque Dalton visitait la Corée du Nord

Dans son ouvrage La Tricontinentale, publié aux éditions La Découverte en 2013, Roger Faligot mentionne à deux reprises (p. 228 et 491) que Roque Dalton étudiait les oeuvres du Président Kim Il-sung. Cet intérêt a été nourri par un déplacement en RPD de Corée effectué en septembre 1971 (et qui l'avait également mené en Chine) - car si les photos reproduites dans cet article datent, selon la page Facebook dont elles sont extraites, des années 1960, elles correspondent plus vraisemblablement au voyage effectué à Pyongyang par le poète salvadorien en 1971, comme permet de le dater un témoignage publié par son fils Jorge Dalton, qu'on retrouve dans les archives du militant et écrivain.



Ce document d'archive constitue un curieux témoignage a posteriori, qui par son ton humoristique, sinon sarcastique, tranche avec la "frénésie" de Roque Dalton à étudier les écrits du fondateur de la RPD de Corée selon Roger Faligot. L'idée qu'il s'agisse d'une réinterprétation ultérieure par Jorge Dalton est corroborée par la biographie qu'a consacrée Roque Dalton à Kim Il-sung, intitulée Kim Il Sung, Una Vida por la Revolucion, publiée par le bimensuel de gauche chilien Punto Final en supplément au numéro 154 (28 mars 1972), six mois après le déplacement de septembre 1971.