La Corée du Sud organise un sommet avec les pays du Forum des îles du Pacifique

Les 29 et 30 mai 2023, la République de Corée (Corée du Sud) organise pour la première fois un sommet avec les pays membres du Forum des îles du Pacifique, organisation internationale de coopération régionale créée en 1971 (jusqu'en 2000, sous le nom de Forum du Pacifique Sud) et constituant la principale instance politique d'échanges internationaux dans le Pacifique Sud. Cette initiative conforte les ambitions internationales de Séoul et permet de renforcer les coopérations avec les membres du Forum des îles du Pacifique - dont l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et de nombreux Etats insulaires, parmi lesquels Fidji (qui abrite le siège de l'organisation à Suva) et deux territoires français ayant un statut particulier, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, Wallis et Futuna étant pour sa part observateur du Forum des îles du Pacifique.