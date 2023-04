Réunion de l'AAFC à l'occasion de la Fête du Soleil

Souvent [Kim Hyok] répétait : « Le plus grand bonheur de ma vie est d’avoir trouvé de bons camarades. » Cette expérience de la vie l’a poussé à composer l’Etoile de Joseon, qu’il diffusa parmi les organisations révolutionnaires. […] A mon insu, […], Kim Hyok l’avait composé et diffusé à Jilin et dans la banlieue de la ville. Je le réprimandai vertement de s’être permis de me comparer à une étoile et de m’honorer par un chant. A la même époque, à cause du chant l’Etoile de Joseon, mes camarades commencèrent à m’appeler « Hanbyol » [littéralement étoile coréenne]. Ils m’avaient donné ce nom, ne tenant pas compte de ma volonté. En lettres chinoises, cela se dit « 一星(yīxīng) », prononcé « Il Sung » en coréen, signifiant littéralement « l’étoile » c’est-à-dire « le soleil ».