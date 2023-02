KCNA souligne l'aide apportée par les étudiants nord-coréens aux ouvriers et paysans

Dans une dépêche publiée le 10 janvier 2023, l'agence officielle nord-coréenne KCNA a rendu compte de l'aide apportée par les étudiants d'université, pendant leurs vacances d'hiver, aux ouvriers et paysans "dans des établissements industriels, des fermes, des stations électriques et des chantiers d'importance majeure". La mise en exergue de ces initiatives s'inscrit dans une démarche visant à valoriser des activités bénévoles qui contribuent à renforcer la solidarité entre les étudiants, appelés à devenir des cadres, et les ouvriers et paysans.