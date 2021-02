Disparition de notre ami Alain Serres

En ce mois de février 2021, l'Association d'amitié franco-coréenne (AAFC) a appris avec tristesse le décès, des suites d'une longue maladie, à l'âge de 70 ans, d'Alain Serres, adhérent ancien et fidèle de l'AAFC. L'Association d'amitié franco-coréenne lui rend hommage et adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Pour tous ceux qui connaissaient Alain Serres, la nouvelle de sa disparition a été douloureuse. Cadre de la fonction publique établi en Dordogne, Alain était un homme dévoué et généreux. Il exprimait son soutien au peuple coréen en lutte pour la réunification de son pays, la paix et des conditions de vie dignes d'une manière qui lui ressemblait : sincère, désintéressée et sans ostentation.

Ayant fait sien l'adage coréen « Mieux vaut voir une fois qu'entendre cent fois », Alain Serres s'était rendu à deux reprises en République populaire démocratique de Corée (RPDC, Corée du Nord), dans le cadre de délégations de l'AAFC, la dernière fois en septembre 2018.

Il avait aussi participé à la création, à Limoges, du Comité régional Nouvelle-Aquitaine de l'AAFC en août 2016.

Alain Serres nous a quittés trop tôt, mais son action et son souvenir resteront une source d'inspiration.