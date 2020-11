Septembre 1984 : le Président Kim Il-sung envoie de l'aide à la Corée du Sud victime des inondations

Le Président de la RPDC Kim Il-sung, conscient des graves difficultés rencontrées par le peuple sud-coréen, proposa son aide et, sous son impulsion, un immense mouvement de solidarité se mit en place depuis la RPDC, conformément au principe (énoncé dès 1972) d'une grande union nationale transcendant les différences d’idéologie, d’idéal et de régime, devant guider les relations inter-coréennes dans la perspective d'une future réunification de la Corée.

Pour la première fois depuis la fin de la Guerre de Corée en 1953, à la fin du mois de septembre et au début du mois d’octobre 1984, des camions venus de la RPDC traversaient la zone démilitarisée (DMZ) séparant les deux Corée. Remplis de matériel de première nécessité (médicaments, vivres, vêtements…), 750 camions venus de la RPDC sont ainsi arrivés au Sud, à Taesongdong, une localité près de Panmunjom. Au total, 7 200 tonnes de riz, 500 000 mètres de tissu et près de 760 caisses de médicaments furent offerts par le peuple nord-coréen.

A la mi-septembre, à la suite de discussions tenues à Panmunjom entre représentants de la Croix-Rouge des Corée du Nord et du Sud, le gouvernement sud-coréen se résolut finalement à accepter cette aide. Il s’agissait d’une première historique car les gouvernements du Sud avaient toujours rejeté les propositions d’aide de la RPDC, comme dans les années 1950 et 1960 lorsque la Corée du Sud fut touchée par des pluies torrentielles ou des typhons.

De part et d’autre de la frontière inter-coréenne, on assista aux scènes enthousiastes de citoyens du Nord et du Sud qui se pressaient au bord des routes pour acclamer le passage des camions. L’ouverture de la DMZ, pourtant souvent décrite comme étant la frontière la plus infranchissable au monde, donna elle aussi lieu à d’étranges scènes : les gardes-frontière situés de chaque côté d’un pont de la rivière Sachong par lequel devait passer le convoi, cessèrent de se dévisager avec méfiance et commencèrent à échanger quelques mots. Du jamais vu jusqu’alors.

A l’époque, le gouvernement sud-coréen se montra profondément dédaigneux, voire même méprisant à l’égard de cette aide venue du Nord. Le général Chun Doo-hwan - à la tête de la Corée du Sud de 1980 et 1988 et tristement célèbre pour sa répression sanglante du soulèvement de Kwangju en mai 1980 - accusa ainsi la RPDC de profiter de cet événement à des fins de propagande. Plus grave encore, les responsables de la Croix-Rouge de la RPDC furent invités par leurs homologues du Sud à donner les noms et les photographies de chacun des 800 chauffeurs et autres secouristes qui devaient traverser la frontière. Aussi, chaque camion traversant la frontière fit l’objet d’un contrôle minutieux par les autorités du Sud et la nourriture offerte fut mise en quarantaine…

Au-delà de l’aide matérielle elle-même, ce geste de solidarité des citoyens de la RPDC, réalisé sous l’impulsion du Président Kim Il-sung, a permis de témoigner de l’ardent désir d’unité des Coréens. En 1984, à une période où les relations entre le Nord et le Sud étaient au plus bas, ces convois d’aide humanitaire furent l’expression d’une volonté de réconciliation de la part de la RPDC.

A l’heure où la RPDC connait des difficultés agricoles du fait de sécheresses mais aussi des sanctions internationales et autres embargos, dont souffrent les populations les plus fragiles , la Corée du Sud et les autres pays du monde, même les plus hostiles, ont l’obligation morale d’apporter leur aide à la RPDC, dans l’esprit qui prévalut en septembre 1984.

Sources :