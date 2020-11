Au Vietnam, Kim Jong-un dans les pas de Kim Il-sung

Alors que la République populaire démocratique de Corée (RPDC, Corée du Nord) célèbre le 15 avril 2019 le 107e anniversaire de la naissance du Président Kim Il-sung, « Fête du Soleil » en RPDC, le sommet de Hanoï des 27 et 28 février 2019 entre les dirigeants de la RPDC et des Etats-Unis, et la visite officielle effectuée par Kim Jong-un au Vietnam les 1er et 2 mars 2019, viennent rappeler les visites de Kim Il-sung dans ce pays en 1958 et 1964.

Ho Chi Minh et Kim Il-sung au palais présidentiel de Hanoï le 28 novembre 1958 (Photo: VNA)

Avant l’arrivée de Kim Jong-un à Hanoï le 26 février 2019, aucun dirigeant nord-coréen ne s’était rendu au Vietnam depuis 55 ans. Alors Premier ministre de la RPDC, Kim Il-sung, avait fait deux fois le déplacement, en 1958 et en 1964, favorisant à chaque fois d’avantage l’établissement d’une relation de confiance et de fraternité entre la République démocratique du Vietnam (devenue en 1976 la République socialiste du Vietnam) et la République populaire démocratique de Corée.

A l’époque, le Vietnam était dans une situation similaire à celle de la RPDC pendant la Guerre de Corée (1950-1953) : un pays divisé en deux Etats ennemis et un conflit abominable, terrain de jeu d'un complexe militaro-industriel - celui des Etats-Unis, en l'occurrence - se livrant aux expériences les plus macabres et destructrices. Dans ces conditions terribles, la RPDC a tout au long de la guerre du Vietnam (1955-1975) affirmé son indéfectible soutien à la République démocratique du Vietnam (RDV).

Bien que la Corée de l’après-guerre fut en proie à d’immenses difficultés dans son entreprise de reconstruction, la RPDC offrit toujours au Vietnam son aide dans le conflit qui l’opposait aux Etats-Unis et à ses alliés, dont la Corée du Sud qui envoya au Vietnam le deuxième plus gros contingent étranger en y engageant jusqu'à 48 000 soldats.

Ce soutien ne se limita pas seulement à des discours mais se matérialisa concrètement de différentes manières. Par la voie diplomatique tout d’abord, puisque par l'établissement de relations diplomatiques le 31 janvier 1950, la RPDC devint le troisième pays à reconnaître la RDV, après la République populaire de Chine et l’Union soviétique. Cette aide fut aussi militaire, puisque Kim Il-sung autorisa l’envoi de pilotes au Vietnam, auquel s’ajoutait une aide dans le domaine de l’armement, dans le cadre d’un accord « armes contre riz ». Cette solidarité entre la RPDC et la RDV fut aussi culturelle, avec l'accueil de nombreux étudiants vietnamiens en Corée du Nord.

Au cours de sa première visite au Vietnam, du 28 novembre au 2 décembre 1958, Kim Il-sung termina un discours à Hanoï par quelques phrases en langue vietnamienne : « Longue vie à l'unification du Vietnam ! Vive l'unification de la Corée ! Vive le socialisme ! Vive la paix mondiale ! » Un des vœux exprimés par Kim Il-sung fut exaucé, le Vietnam étant réunifié en 1976.

Lors de sa seconde visite en 1964, outre la visite de la fameuse Baie de Halong, Kim Il-sung saisit l’occasion d’un déplacement dans un petit village du Vietnam du Nord pour offrir aux habitants différents équipements agricoles. Dans les mois qui suivirent, une importante mobilisation eut lieu en RPDC en faveur du Vietnam et le 27 mars 1965, en première page, le Rodong Sinmun, quotidien du Parti des travailleurs de Corée, titrait : « Le peuple coréen fournira tout type de soutien, y compris des armes, aux camarades vietnamiens et, sur demande, enverra des volontaires. »

Jusqu’à la fin de la guerre du Vietnam, en 1975, la RPDC apporta son soutien, tant matériel que moral, à la République démocratique du Vietnam. Bien sûr, les profonds liens d’amitié entre Ho Chi Minh et Kim Il-sung jouèrent un rôle majeur dans cette coopération, mais, au-delà, dans les difficultés de la guerre, il est possible d'affirmer que le peuple vietnamien et le peuple coréen apprirent à se connaître et à s’estimer mutuellement.

Nguyen Xuan Phuc, Premier ministre de la République socialiste du Vietnam, et Kim Jong-un, Président de la Commission des affaires d'Etat de la RPD de Corée, le 1er mars 2019 à Hanoï (photo : VNA)

Le parallèle entre Kim Il-sung et Kim Jong-un ne se limite évidemment pas à leurs déplacements respectifs au Vietnam, même si ceux-ci sont important pour l'affirmation de la RPDC sur la scène internationale. On retrouve chez les deux dirigeants, outre d’évidentes ressemblances dans le style, un même pragmatisme dans l’approche des relations internationales, lesquelles doivent être fondées sur le respect des indépendances et des souverainetés nationales, ainsi que sur la recherche de la paix mondiale, et une même volonté de développement et de modernisation de la RPDC.

Aujourd’hui, alors que la RPDC est confrontée aux sanctions et autres embargos, des pays comme le Vietnam pourraient éprouver l'obligation morale d’apporter leur soutien à la RPDC. Nul doute que l’organisation au Vietnam d’un sommet entre le dirigeant de la RPDC Kim Jong-un et le président des Etats-Unis Donald Trump, ainsi que l'annonce qui a suivi de l’établissement d’une liaison aérienne entre Hanoï et Pyongyang, constituent l’héritage d’une relation d’amitié déjà ancienne entre deux pays dont la coopération doit maintenant s’intensifier.

Sources :