J-3 : derniers préparatifs avant le sommet historique Moon Jae-in - Kim Jong-un

Le sommet entre les Présidents Moon Jae-in et Kim Jong-un, qui se tiendra à Panmunjeom le 27 avril 2018, sera historique à plus d'un titre. Pour la première fois, une rencontre intercoréenne au sommet aura lieu non pas dans la moitié nord de la Corée, mais dans la zone démilitarisée (DMZ), et du côté sud - si bien que ce devrait être le président sud-coréen, originaire du nord de la Corée, qui accueillera son homologue du nord. Par ailleurs, le choix de la DMZ est hautement symbolique, devant permettre de dépasser la séparation entre les deux Etats coréens en consacrant la DMZ comme une zone de paix dans le cadre d'un dialogue non seulement vers la réunification, mais aussi vers la dénucléarisation et la paix dans la péninsule coréenne. C'est d'ailleurs ce triptyque qui forme l'ordre du jour de la rencontre : dénucléarisation de la Corée (et pas seulement de la moitié nord) ; discussions sur l'établissement d'un régime de paix permanent, en lieu et place de l'accord d'armistice ayant mis fin aux combats de la guerre de Corée, le 27 juillet 1953 (et auquel la République de Corée n'était d'ailleurs pas partie) ; mesures concrètes pour améliorer les relations intercoréennes, laissant envisager l'adoption d'une troisième déclaration conjointe après celles du 15 juin 2000 et du 4 octobre 2007.

Les gestes de bonne volonté sont manifestes de part et d'autre : alors que la République populaire démocratique de Corée (RPDC, Corée du Nord) a annoncé la suspension de ses essais nucléaires et de missiles balistiques intercontinentaux, la République de Corée (Corée du Sud) a décidé de suspendre ses hauts parleurs diffusant des messages de propagande et de la pop musique à la frontière avec le Nord. Enfin, les deux parties ont mis en place, d'un commun accord, une ligne de communication directe entre leurs dirigeants.



Les préparatifs du sommet du 27 avril vont tellement bon train qu'une dernière rencontre préparatoire de haut niveau n'est pas apparue nécessaire.



Dans l'attente du menu des discussions, la presse sud-coréenne s'est intéressé au dîner des deux présidents : à l'ordre du jour figureront les nouilles froides (naengmyon au Sud ou raengmyon au Nord, la différence orthographique traduisant la différence d'accent et de prononciation), spécialité de Pyongyang, qui seront préparées par le chef de l'un des meilleurs restaurants de la capitale nord-coréenne, Okryugwan, tandis que plusieurs plats rappelleront symboliquement les anciens présidents sud-coréens Kim Dae-jung et Roh Moo-hyun, qui avaient rencontrés le dirigeant nord-coréen Kim Jong-il en 2000 et 2007 :

Les «naengmyeon» seront accompagnés de «pyeonsu», raviolis froids farcis de maigre et de concombre de mer pêchés au large de l’île de Gageo, située dans le sud-ouest du pays, où est né l’ancien président Kim Dae-jung, Prix Nobel de la paix 2000. Le riz qui sera servi sera un produit bio du village de Bonghwa, dans la province du Gyeongsang du Sud, d’où est originaire l’ancien président Roh Moo-hyun.



Les deux défunts présidents ont rencontré l'ancien numéro un nord-coréen Kim Jong-il pendant les sommets intercoréens de 2000 et de 2007, respectivement.

Si la plus grande discrétion est de mise sur les résultats attendus du sommet, celui-ci abordera pour la première fois ouvertement, dans un cadre Nord-Sud, la question de la sécurité collective et de la paix dans la péninsule coréenne, avant le sommet prévu entre les présidents Kim Jong-un et Donald Trump. Indice supplémentaire que le contexte international est bien au dialogue, le Premier ministre japonais Shinzo Abe vient d'exprimer son souhait de rencontrer le Président Kim Jong-un. Après que les deux Corée ont repris en mains elles-mêmes leur destin, sans ingérence extérieure, lors des Jeux olympiques de Pyeongchang, la demande japonaise que la République de Corée appuie cette proposition de sommet Japon - RPDC est significative non seulement de l'affirmation du Président Kim Jong-un comme acteur diplomatique majeur, mais aussi du rôle incontournable que joue désormais le Président Moon Jae-in pour les questions diplomatiques et de sécurité autour de la péninsule coréenne.



