Le Président Moon Jae-in confirme la sortie du nucléaire civil en 2060 en Corée du Sud

Alors que la catastrophe de Fukushima en 2011 et plusieurs scandales autour des pièces détachées de réacteurs ont rendu l'énergie nucléaire impopulaire en République de Corée (Corée du Sud), le Président Moon Jae-in s'était engagé, pendant sa campagne, à ce que son pays renonce au nucléaire civil - il a par ailleurs confirmé fin octobre 2017 que la Corée du Sud ne s'engagerait pas sur la voie de la détention de l'arme nucléaire. Le Président Moon Jae-in a confirmé la sortie du nucléaire en 2060, en détaillant son calendrier.

Le 20 octobre 2017, à la suite d'un débat public, le Président Moon Jae-in annonçait la relance des travaux de construction de deux réacteurs nucléaires - mais tout en réaffirmant la sortie du nucléaire civil en 2060.



Après son élection, le chef de l'Etat avait déjà indiqué que la construction de six nouveaux réacteurs ne serait pas engagée, tandis qu'il ne serait pas accordé de prolongation d'activité aux 24 réacteurs actuellement en activité dans quatre centrales. Le nombre de réacteurs devrait ainsi baisser à 14 en 2038. Après la fermeture du plus vieux réacteur du pays (Kori-1) en mai 2017, la fermeture du réacteur Wolsong-1 a été anticipée.



Alors que l'économie sud-coréenne est fortement dépendante de l'électricité nucléaire, Séoul fixe pour objectif de porter la part des énergies renouvelables à 20 % en 2030.



Par ailleurs, si la construction de cinq nouvelles centrales à charbon a été autorisée, le gouvernement a fait savoir qu'il n'accorderait plus de nouvelles licences - entendant favoriser la conversion des centrales à charbon en stations de gaz naturel liquéfié.



Sources :