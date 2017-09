Les nôtres - Maurice Nivat n'est plus

L'informaticien et chercheur Maurice Nivat est décédé le 21 septembre 2017, à l'âge de 79 ans. Celui qui avait été un des pères - sinon le père - de l'informatique française avait aussi rejoint l'Association d'amitié franco-coréenne (AAFC), à la suite des coopérations entre la France et la République populaire démocratique de Corée (RPDC, Corée du Nord) que nous avions initiées dans le domaine des mathématiques. Nous saluons sa mémoire, en présentant nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses collègues et ses proches.

Normalien ayant découvert dès 1959 ce qui allait devenir l'informatique à l'Institut Blaise Pascal, membre de l'Académie des sciences à partir de 1983, Maurive Nivat avait apporté une contribution essentielle à l'informatique théorique, au sein de l'IRIA (devenu l'INRIA), des universités Paris VI et Paris VII en travaillant sur la programmation en informatique, aux côtés notamment de Marcel-Paul Schützenberger, son père spirituel, psychiatre et médecin de formation, ayant découvert les mathématiques pour tromper son ennui lors d'une campagne de vaccination de l'OMS en Indonésie. Marcel-Paul Schützenberger avait dirigé la thèse d'Etat en mathématiques de Maurice Nivat, présentée en 1967, consacrée aux transductions des langages mathématiques de Chomsky. Toujours avec Marcel-Paul Schützenberger, il avait été à l'origine de l'Association européenne d'informatique théorique (acronyme anglais : EATCS).



Maurice Nivat avait ainsi créé en 1975 et co-dirigé jusqu'en 1985 le laboratoire d'Informatique Théorique et de Programmation des universités Paris VII et VI. Egalement fondateur de la revue Theoretical Computer Science (TCS) et des Ecoles de printemps d'informatique théorique, il avait milité pour que l'informatique constitue une science à part entière.



Il racontait ainsi comment il avait commencé la théorie de la programmation :