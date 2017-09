La Corée à la Fête de l'Humanité 2017

Dans un contexte de graves tensions autour de la péninsule, la Corée a occupé une place significative dans l'édition 2017 de la Fête de l'Humanité, les 15, 16 et 17 septembre 2017. Si l'Association d'amitié franco-coréenne (AAFC) est jugée persona non grata par les organisateurs depuis 2004 et en conséquence n'a plus de stand à la Fête de l'Huma depuis cette date, plusieurs des membres de l'AAFC étaient eux bel et bien présents et ont diffusé notre tract sur leurs stands respectifs, tandis que l'ouvrage de Robert Charvin, vice-président de l'AAFC, "Comment peut-on être Coréen (du Nord) ?" (éditions Delga, 2017) était disponible au Village du Livre. Enfin, le Parti démocratique populaire de la République de Corée (Corée du Sud) tenait son propre stand.