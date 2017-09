Crise en Corée : qui provoque qui ?

Un élément supplémentaire d'escalade militaire des Etats-Unis réside dans l'hypothèse de "frappes préventives" (comprendre : d'attaques en premier), que les "faucons" américains tenteraient d'accréditer comme nécessaires et raisonnables.



Sur le plan non militaire, l'administration américaine a fait dans la surenchère par rapport aux sanctions internationales, pourtant déjà exceptionnellement lourdes et mises en place à son initiative : si Washington prétend favoriser le multilatéralisme, elle manie aussi l'unilatéralisme quand celui-ci sert ses intérêts, dévoyant ainsi les principes de la Charte des Nations unies. Ainsi, des sanctions unilatérales ont été prises par les Etats-Unis à l'égard de huit banques nord-coréennes et de vingt-six personnalités de la RPD de Corée, basées en Chine, en Russie, en Libye et aux Emirats Arabes Unis, dont les biens et intérêts ont été bloqués ou placés sous contrôle des Etats-Unis. Le placement sous contrôle des Etats-Unis, selon la terminologie employée par l'administration américaine, est une procédure qui ignore la souveraineté nationale des Etats où ces banques et individus sont situés, méconnaissant gravement ce principe de base du droit international public.



Enfin, l'administration américaine a interdit l'accès à son territoire de tous les citoyens nord-coréens.



Face à ces mesures agressives, et qui dépassent une escalade verbale qui relève essentiellement de l'épiphénomène, il importe que la communauté internationale se mobilise pour la paix et le dialogue en Corée, contre l'unilatéralisme états-usien et pour la défense des principes du droit international public seuls à même de garantir un authentique régime de sécurité collective en Asie du Nord-Est et dans le monde.



